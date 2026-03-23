Двух подростков госпитализировали: что известно о состоянии людей, пострадавших после ДТП на остановке в Гурьевске

На месте работают бригады скорой помощи.

Двух подростков, пострадавших после ДТП на перекрёстке в Гурьевске, увезли в Детскую областную больницу. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона в понедельник, 23 марта.

После аварии пострадавшие тинейджеры оставались в сознании. Медики также госпитализировали женщину, которая в момент аварии находилась на остановке. Одного из водителей увезли в больницу, второй находится на месте ДТП — его состояние специалисты оценивают как удовлетворительное.

Об аварии на пересечении Калининградского шоссе и улицы Советской стало известно в 14:41. По предварительным данным, пострадали пять человек. Очевидцы рассказали, что после ДТП на остановке «остался полный погром» — одна из машин также протаранила стену аптеки.