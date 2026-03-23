В Хабаровском крае в этом году обновят более 17 километров автодорог

Так, в Комсомольском районе продолжаются работы на участке дороги село Селихино — город Николаевск-на-Амуре с 20 по 40 км, включая искусственные сооружения. Дорожникам предстоит восстановить 26 водопропускных труб, расчистить полосу отвода, отремонтировать мостовые переходы через реки Понгдан и Мачтовая, а также заменить существующее гравийное покрытие на асфальтобетонное. Кроме того, на этой автодороге будет выполнена реконструкция моста через реку Горную. Реализация запланированных мероприятий позволит повысить безопасность дорожного движения, обеспечить надежность транспортного сообщения и продлить срок службы дорожной инфраструктуры.