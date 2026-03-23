В Хабаровском крае в этом году обновят более 17 километров автодорог

Более 17 км опорной сети региональных автодорог и 48,5 пог. м мостовых сооружений отремонтируют в этом году в Хабаровском крае в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
«Опорная сеть автодорог формирует транспортный каркас страны и направлена на повышение связанности территорий, доступности населенных пунктов, на развитие внутреннего туризма и ускорение грузоперевозок. По итогам 2025 года доля дорог опорной сети в Хабаровском крае, находящихся в нормативном состоянии, составила 56,14%», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов.
Так, в Комсомольском районе продолжаются работы на участке дороги село Селихино — город Николаевск-на-Амуре с 20 по 40 км, включая искусственные сооружения. Дорожникам предстоит восстановить 26 водопропускных труб, расчистить полосу отвода, отремонтировать мостовые переходы через реки Понгдан и Мачтовая, а также заменить существующее гравийное покрытие на асфальтобетонное. Кроме того, на этой автодороге будет выполнена реконструкция моста через реку Горную. Реализация запланированных мероприятий позволит повысить безопасность дорожного движения, обеспечить надежность транспортного сообщения и продлить срок службы дорожной инфраструктуры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.