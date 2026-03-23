Какая погода будет на Пасху в Ростове в 2026 году?

В 2026 году православный праздник Пасха (Светлое Христово Воскресение) отмечается 12 апреля. По прогнозам синоптиков, в Ростове-на-Дону в этот день будет тепло и солнечно.
В воскресенье, 12 апреля, если верить прогнозу синоптиков портала world-weather.ru, в донской столице ожидается +15 градусов по шкале Цельсия. Днём будет солнечно, осадков не ожидается. Добавим, это долгосрочный прогноз, который может быть не столь точным. Данные сформированы в том числе на основе статистики наблюдений за погодой за прошлые годы.
В то же время аналитики портала gismeteo.ru прогнозируют на Пасху 12 апреля в Ростове небольшой дождь. Температура днём составит +12 градусов.
12 апреля погода в Ростове будет благоприятной для посещения церковных служб. К ночи незначительно похолодает, столбики термометров опустятся до +9−10 градусов.
На Пасху в Ростове будет ветрено. Ожидается западный ветер, который будет дуть со скоростью четыре метра в секунду. Атмосферное давление приближено к норме. В воскресный день рассветёт в 5:37. Заход солнца ожидается в 19:05.