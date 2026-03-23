В Хабаровском крае должник по алиментам сменил обязательные работы на арест

В Хабаровском крае житель Вяземского вместо обязательных работ получил пять суток ареста — он уклонялся от наказания за неуплату алиментов ребёнку и лишь усугубил своё положение, сообщили в УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
Как отметили в ведомстве, мужчина накопил долг по алиментам и ненадлежаще исполнял родительские обязанности. Судебный пристав привлёк его к ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил 40 часов обязательных работ.
Пристав подробно разъяснил порядок отбывания наказания и предупредил о последствиях уклонения, однако должник проигнорировал предупреждение и не явился на место работ. Он решил, что сможет избежать ответственности.
Пристав составил новый протокол уже по статье 20.25 КоАП РФ — за злостное уклонение от отбывания административного наказания. Суд рассмотрел материалы и назначил нерадивому отцу пять суток ареста.
Арест не освободил мужчину от долга по алиментам и от необходимости отработать 40 часов. Теперь он обязан выплатить все суммы ребёнку и выполнить первоначальное наказание.