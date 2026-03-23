Башню бывшего аэродрома Нойтиф на Балткосе продали на аукционе за 5 млн рублей

«В ангаре № 2 размещалась технико-эксплуатационная часть (ТЭЧ), персонал которой выполнял регламентные работы на самолётах. В непосредственной близости от ангара находится Г-образное здание с башней, верхняя часть которой во время войны была повреждена и, впоследствии, накрыта скатной крышей. После 1945 года по прямому назначению башня не использовалась. До 1995 года на аэродроме базировалась 49-я Таллинская Краснознаменная орденов Ушакова и Нахимова отдельная противолодочная авиационная эскадрилья, оснащенная гидросамолётами Бе-12. В 1996 году авиабаза прекратила свое существование», — уточняется в экспертизе.