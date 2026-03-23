В Хабаровском крае принимают идеи по благоустройству территорий на 2027 год

В Хабаровском крае продолжается сбор предложений по благоустройству общественных пространств на 2027 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Жители региона могут предложить скверы, парки или другие территории, которые нуждаются в обновлении. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин.