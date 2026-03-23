В Хабаровском крае принимают идеи по благоустройству территорий на 2027 год

В Хабаровском крае продолжается сбор предложений по благоустройству общественных пространств на 2027 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Жители региона могут предложить скверы, парки или другие территории, которые нуждаются в обновлении. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
Идеи принимают до 26 марта на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Для участия нужно авторизоваться, указать название территории и описать предложение по её благоустройству. Все поступившие инициативы пройдут экспертизу, а наиболее перспективные попадут во Всероссийское онлайн-голосование.
«Каждый из нас обладает уникальной силой — преображать мир вокруг себя. Это ваш шанс сделать наш регион ещё красивее, уютнее и комфортнее для всех жителей», — написал губернатор Дмитрий Демешин.
Территории, которые наберут наибольшее число голосов в федеральном голосовании, получат финансирование и будут благоустроены в 2027 году. Проект позволяет жителям напрямую влиять на развитие общественных пространств в городах и посёлках края.