22-летний житель Славского района задержан в аэропорту за продажу наркотиков и мошенничество

В калининградском аэропорту «Храброво» задержан 22-летний житель Славского района по подозрению в мошенничестве и распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Известно, что ранее в рамках проверочной закупки мужчина продал 0,3 г. «соли». Злоумышленник заключен под стражу.
Также выяснилось, что мужчина причастен к мошенничеству. Он договорился с 37-летней женщиной о помощи в продаже ее «Мерседеса» за 330 тысяч рублей. Себе захотел денежное вознаграждение, владелица согласилась. В итоге «помощник» продал авто, вырученные деньги потратил. Мать двоих детей осталась без авто и денег.