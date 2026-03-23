Нижегородцы начали получать на Госуслугах уведомления от Росреестра

На портале Госуслуг началась массовая рассылка уведомлений о проведении комплексных кадастровых работ (ККР) на территории Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном Управлении Росреестра. Ведомство призывает граждан не пугаться таких сообщений: они не являются признаком взлома аккаунта или действий мошенников, а информируют о легальном уточнении характеристик недвижимости за счет государства.
Как пояснила заместитель руководителя областного Росреестра Екатерина Голованова, в этом году работы затронут более 70 тысяч объектов в 17 муниципалитетах. Программа позволяет бесплатно уточнить границы участков, характеристики домов и исправить реестровые ошибки в ЕГРН. Собственникам рекомендуют сверить данные своих объектов и при необходимости принять участие в работе согласительных комиссий при местных администрациях.
Участие в ККР особенно актуально в связи с изменениями законодательства, вступившими в силу 1 марта 2025 года. Теперь любые сделки с землей — купля-продажа, дарение или регистрация строений — возможны только при наличии четко установленных границ. Проведение таких работ через государственную программу позволяет нижегородцам существенно сэкономить, так как услуги частного кадастрового инженера владельцам пришлось бы оплачивать самостоятельно.
Ранее два населенных пункта упразднили в Нижегородской области.