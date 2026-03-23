Грозящий упасть на голову фонарь на Аллее Героев встревожил волгоградцев

Горожане просят устранить угрозу в центре города.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Волгограда беспокоит грозящий упасть прямо на головы прохожим плафон новенького фонаря на Аллее Героев. Горожане обратились в редакцию сайта volgograd.kp.ru, не зная, как достучаться до администрации. Они просят чиновников устранить угрозу в центре города.

— Уже несколько дней прямо в центре города на Аллее Героев наблюдаю такую картину: плафон фонаря висит набок и вот-вот упадет. Это угрожает падением прямо на голову проходящим гостям и жителям города-героя. Это всё прямо на проходящей дороге, где люди ждут на светофоре, чтобы перейти через пешеходный переход, — написал наш читатель.

Мы передали информацию в администрацию Волгограда, чтобы фонарь починили, не дожидаясь, пока плафон упадет на голову и покалечит человека. Ждем официальной реакции.

Напомним, за последние годы Аллею Героев в центре Волгограда полностью обновили. Заменили и лавочки, и фонари. Так что накренившийся плафон еще и на гарантии.

