Жители Пермского края могут подтверждать свои льготы через приложение MAX

В России появилась новая возможность — отдельные категории граждан теперь могут подтверждать свои льготы в электронном виде через приложение MAX.
Речь идет о пенсионерах, многодетных семьях и людях с инвалидностью. Цифровое удостоверение заменяет бумажный документ. Его можно использовать для получения скидок в магазинах, бесплатного или льготного посещения музеев, льготного проезда, а также при оформлении социальных услуг.
Кроме того, документ подойдет при заселении в гостиницы, покупке товаров с возрастным ограничением и для подтверждения статуса (пенсионер, студент или многодетный родитель).
Оформить такой цифровой документ могут граждане старше 18 лет. Для этого нужно установить приложения «Госуслуги» и MAX. Затем пользователь дает согласие на выпуск удостоверения через Социальный фонд России. В зависимости от категории, оформление выбирается в разных разделах: для многодетных семей — «Семья и дети», для пенсионеров — «Работа и пенсия», для людей с инвалидностью — «Документы для предъявления». После этого необходимо зайти в профиль в MAX, открыть раздел «Цифровой ID» и нажать «Создать».
Далее система автоматически подтянет данные с портала «Госуслуги», и удостоверение появится в приложении. Его можно будет сразу использовать в электронном виде. В ведомстве также рекомендуют подписаться на канал Социального фонда по Пермскому краю в MAX, чтобы получать актуальные новости социальной сферы.