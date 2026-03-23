Жители Пермского края могут подтверждать свои льготы через приложение MAX

Оформить такой цифровой документ могут граждане старше 18 лет. Для этого нужно установить приложения «Госуслуги» и MAX. Затем пользователь дает согласие на выпуск удостоверения через Социальный фонд России. В зависимости от категории, оформление выбирается в разных разделах: для многодетных семей — «Семья и дети», для пенсионеров — «Работа и пенсия», для людей с инвалидностью — «Документы для предъявления». После этого необходимо зайти в профиль в MAX, открыть раздел «Цифровой ID» и нажать «Создать».