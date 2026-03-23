После пожара на складе ГСМ под Ростовом специалисты взяли пробы воздуха. Об этом проинформировала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Крупный пожар произошёл 23 марта в посёлке Крым. Площадь возгорания достигла трёх тысяч квадратных метров. В ликвидации участвовали около ста человек и десятки единиц техники.
Чёрный дым от пожара распространился на несколько километров — жители соседних населённых пунктов ощутили едкий запах. Специалисты уже взяли пробы воздуха для определения концентрации вредных веществ. Результаты анализа будут опубликованы позже.
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше