Билеты на отмененный концерт продают в Нижегородской области

Билеты на отмененный концерт продают в Арзамасе Нижегородской области. На жалобы зрителей ответила администрация Центра культурного развития «Арзамасский».
Речь идет о концерте «Мировые хиты. Оркестр при свечах» (12+), который запланирован на вечер 24 мая. Когда на мероприятие выкупили уже четверть билетов, оказалось, что оно не состоится.
— Мероприятие на нашей площадке проводиться не будет. Приобретать билеты на этот концерт не следует, — заявили в администрации ЦКР.
В Центре пояснили, что все устные договоренности с организатором концерта были аннулированы, договор и вовсе не заключали.
— Наша позиция связана с защитой интересов зрителей. Ранее после отмены аналогичного концерта 20 марта многие столкнулись с серьезными трудностями при возврате денежных средств. Мы не можем допустить повторения этой ситуации, — добавили в администрации ЦКР. — Просим отнестись к информации с пониманием и быть бдительными.
Тем не менее билеты на концерт, который не состоится, все еще можно купить.