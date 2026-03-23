В Воронеже запустят историческую викторину для молодежи

В Воронеже рассматривается еще ряд инициатив историко-патриотической направленности, ориентированных на молодежную аудиторию. О них также шла речь на совете ректоров. В частности, студентам предложено в летнем сезоне влиться в ряды поисковых отрядов, которые занимаются раскопками на местах ожесточенных боев времен Второй мировой. Полевая работа под руководством опытных наставников позволяет непосредственно прикоснуться к сравнительно недавнему прошлому и более объемно представить, сколько горя и разрушений война принесла родному краю.