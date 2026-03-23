В Воронеже запустят историческую викторину для молодежи

Проект по военной истории города планируется реализовать в новом учебном году. О концепции викторины «Воронеж. Город воинской славы» рассказал на заседании совета ректоров вузов председатель городской думы Андрей Дьяченко.
Он предложил провести такое мероприятие для учащихся, чтобы помочь им прочувствовать события прошлого, сопричастность судьбе родного края, в которой было немало драматических событий. Дьяченко подчеркнул, что сам, как бывший военный летчик, участник боевых действий в различных горячих точках, особым образом воспринимает защиту Родины и считает важной задачей передать это восприятие молодому поколению воронежцев.
В рамках данной викторины предполагается организовать серию динамичных интеллектуальных командных игр для местных школьников, студентов вузов, техникумов и колледжей. Сроки проведения проекта пока не определены, но стартовать он может не ранее сентября.
«Наша цель — создать живой, соревновательный клуб. Чтобы ребята не просто листали учебники, а знали, чем дышала земля под их ногами: историю Чижовского плацдарма, имена героев-воронежцев от Великой Отечественной до наших дней», — пояснил спикер городского парламента.
В Воронеже рассматривается еще ряд инициатив историко-патриотической направленности, ориентированных на молодежную аудиторию. О них также шла речь на совете ректоров. В частности, студентам предложено в летнем сезоне влиться в ряды поисковых отрядов, которые занимаются раскопками на местах ожесточенных боев времен Второй мировой. Полевая работа под руководством опытных наставников позволяет непосредственно прикоснуться к сравнительно недавнему прошлому и более объемно представить, сколько горя и разрушений война принесла родному краю.