Волгоградские больницы получили новых медработников

28 специалистов среднего звена уже приступили к работе, еще больше присоединятся благодаря губернаторской программе.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года в государственные клиники Волгоградской области пришли работать 28 новых специалистов со средним медицинским образованием. Такое пополнение стало возможным благодаря региональной программе поддержки медработников, которую предложил губернатор Андрей Бочаров, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Среди cпециалистов, кто уже приступил к работе, восемь медсестер-анестезистов, десять участковых медсестер, шесть операционных сестер, один операционный медбрат и три фельдшера скорой помощи. Новые сотрудники — это и выпускники Волгоградского медицинского колледжа, и опытные профессионалы, пришедшие из частных клиник.

Напомним, летом 2025 года глава региона объявил о дополнительных выплатах для среднего медицинского персонала. Программа предусматривает единовременную выплату в 1 миллион рублей тем, кто устроится на работу в государственные медучреждения.