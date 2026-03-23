В Правдинске на красивый фасад исторического здания музея лепят страшный утеплитель, краеведы бьют тревогу

В Правдинске старинное кирпичное здание, в котором разместится музей, обклеивают страшными листами утеплителя. Таким образом, под «шубой» скрывается оригинальная кладка, здание теряет свой облик и «фишку». Мотивы строителей и заказчика понять сложно. Об этом «Комсомолке» рассказал активист Александр Панфилов.
«Это ведь декоративный кирпич, который задуман так, чтобы им красиво отделывать фасады. Не удивляюсь, если они еще потом на утеплитель приклеят плитку “под кирпичик”. Либо по штукатурке фахверк нарисуют!», — говорит калининградец.
. Александр Панфилов.
По его словам, архитектурное решение странное и ошибочное. Уникальный облик здания исчезает на глазах.
Здание, о котором идет речь, находится на перекраске Школьной улицы и Почтового переулка. С прошлого года там делают ремонт и приспосабливают домик под правдинский музей.