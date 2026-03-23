Более 13 тысяч жителей Армавира прошли диспансеризацию за 2 месяца

Диспансеризацию в январе и феврале этого года прошли 13 130 жителей Армавира Краснодарского края, сообщили в городской администрации. Проведение профилактических медобследований отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Углубленная диспансеризация понадобилась 725 пациентам. У одного из армавирцев было выявлено злокачественное новообразование. Также более 2 тыс. жителей прошли профилактический медицинский осмотр.
«На исследованиях стало ясно, что гиперхолестеринемия диагностирована у 4258 человек, 330 армавирцев страдают гипергликемией, а ожирение выявлено у 6252 жителей», — пояснили в пресс-службе городской больницы Армавира.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.