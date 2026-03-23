УФССП направляет 14 млн рублей на поставку почтовых марок

Поставщик должен будет обеспечить ведомство марками различного номинала.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области ищет подрядчика на поставку знаков почтовой оплаты. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 31 марта, итоги подведут на следующий день.

Согласно проекту документа, поставщик должен будет обеспечить ведомство марками различного номинала — от 1 до 50 рублей. Всего планируется закупить более 550 тысяч единиц продукции. Контракт предусматривает, что поставка будет осуществляться по заявкам заказчика в течение 15 рабочих дней.

Начальная цена договора — 14 млн рублей, финансирование закупки осуществляется за счёт средств федерального бюджета. Срок действия контракта — с момента подписания до 31 декабря 2028 года.