Вода и огонь: Челябинскую область готовят к двойной угрозе

Челябинская область готовится к непростому весеннему периоду — регион одновременно усиливает меры против паводков и природных пожаров. Власти уже обозначили ключевые риски и задачи на ближайшие месяцы.
Губернатор Алексей Текслер провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в котором приняли участие представители силовых структур, профильных ведомств и главы муниципалитетов. Основной акцент сделали на готовности служб к резкому ухудшению обстановки.
По словам главы региона, с приходом весны традиционно растут угрозы подтоплений из-за таяния снега и подъема уровня воды в реках, а также увеличивается риск ландшафтных пожаров. В этих условиях от слаженности действий всех служб зависит безопасность людей и инфраструктуры.
Особое внимание поручено уделить проверке гидротехнических сооружений, мостов, дорог и систем водоотведения. Также усилят мониторинг ситуации на реках и водоемах, а при необходимости будут оперативно вводиться ограничения, включая запрет выхода на лед.
Отдельно губернатор отметил проблемные территории с высоким уровнем грунтовых вод — в их числе Копейск, где запланировано выездное совещание. Муниципалитетам поручено заранее подготовить технику, силы и системы оповещения.
Параллельно регион готовится и к пожароопасному сезону. Власти уже актуализировали планы тушения пожаров, усиливают профилактику и проводят расчистку территорий от сухой растительности, чтобы не допустить распространения огня на населенные пункты.