Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вода и огонь: Челябинскую область готовят к двойной угрозе

Губернатор Текслер провел заседание по подготовке к паводкам на Южном Урале.

Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 82% 750 мм рт. ст. +17°
Источник: пресс-служба правительства Челябинской области

Челябинская область готовится к непростому весеннему периоду — регион одновременно усиливает меры против паводков и природных пожаров. Власти уже обозначили ключевые риски и задачи на ближайшие месяцы.

Губернатор Алексей Текслер провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в котором приняли участие представители силовых структур, профильных ведомств и главы муниципалитетов. Основной акцент сделали на готовности служб к резкому ухудшению обстановки.

По словам главы региона, с приходом весны традиционно растут угрозы подтоплений из-за таяния снега и подъема уровня воды в реках, а также увеличивается риск ландшафтных пожаров. В этих условиях от слаженности действий всех служб зависит безопасность людей и инфраструктуры.

Особое внимание поручено уделить проверке гидротехнических сооружений, мостов, дорог и систем водоотведения. Также усилят мониторинг ситуации на реках и водоемах, а при необходимости будут оперативно вводиться ограничения, включая запрет выхода на лед.

Отдельно губернатор отметил проблемные территории с высоким уровнем грунтовых вод — в их числе Копейск, где запланировано выездное совещание. Муниципалитетам поручено заранее подготовить технику, силы и системы оповещения.

Параллельно регион готовится и к пожароопасному сезону. Власти уже актуализировали планы тушения пожаров, усиливают профилактику и проводят расчистку территорий от сухой растительности, чтобы не допустить распространения огня на населенные пункты.