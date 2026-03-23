В Самаре обновили реанимацию больницы № 5

В отделении реанимации и интенсивной терапии Самарской городской клинической больницы № 5 провели капитальный ремонт. Подразделение обновлено благодаря средствам, выделенным из областного бюджета.

Источник: министерство здравоохранения Самарской области

Как рассказала главный врач больницы Ольга Чуйкова, в ходе капитального ремонта были проведены работы по внутренней отделке помещений, заменены оконные блоки. Полностью модернизированы инженерные системы: водоснабжение, отопление и вентиляция.

«Особое внимание уделено созданию безопасной и современной лечебной среды. В палатах выполнена качественная отделка стен и установлена новая система подачи медицинских газов — выведены дополнительные точки кислорода, необходимые для жизнеобеспечения тяжелых пациентов. Обновленное отделение реанимации рассчитано на 8 коек», — отметила главврач.

На время проведения строительно-монтажных работ лечебный процесс не останавливался. Для обеспечения непрерывности медицинской помощи пациенты реанимации были временно перемещены в другой блок на первом этаже здания. Временное размещение было организовано с сохранением всех жизнеобеспечивающих функций.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счет средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В 2026 году планируется провести капитальный ремонт 42 стационарных и поликлинических отделений.