Жителя Калининградской области обвиняют в похищении человека для работы на ферме

Жителя Калининградской области обвиняют в похищении человека. Следствие предполагает, что мужчина вместе со своим отцом заставлял 41-летнего потерпевшего бесплатно работать на территории хозяйства. Об этом сообщили в телеграм-канале калининградского областного суда.
По данным следствия, в ноябре 2023 года обвиняемый находился возле развлекательного заведения в Черняховске. Он потребовал незнакомого человека поехать с ним на ферму в посёлке под Озёрском и бесплатно ухаживать за скотом. Потерпевший отказался, после чего обвиняемый начал угрожать ему и заставил сесть в машину.
«Против воли он отвёз Ш. на территорию фермы и закрыл его в одной из хозяйственных построек. Затем А., осознавая, что самостоятельно насильно удерживать на ферме в течение длительного времени Ш. он не сможет, решил привлечь к совершению данного преступления своего отца», — рассказали в областном суде.
Потерпевшего систематически избивали, в том числе палками и другими предметами. В случае попытки побега ему угрожали применением насилия.
Мужчину удерживали на ферме до 20 марта 2026 года. Там его обнаружили сотрудники СК и ФСБ России. В тот же день задержали 33-летнего похитителя. Местонахождение его 55-летнего отца устанавливают специалисты. По предварительным данным, он уехал из Калининградской области.
СК возбудил уголовное дело по пунктам «а», «в» и «г» части второй статьи 126 УК РФ — «Похищение человека». Обвиняемого заключили под стражу до 20 мая. Постановление суда не вступило в законную силу.
Видео: региональное СУ СК.