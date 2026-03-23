FT: Тайвань обеспокоен быстрым истощением ракетных запасов США

Издание подчеркивает, что в операциях на Ближнем Востоке Пентагон активно использует ракеты класса «воздух-поверхность» большой дальности (JASSM), крылатые ракеты Tomahawk и зенитные перехватчики Patriot-SM. Эти системы необходимы для защиты Тайваня и нанесения ударов по китайским войскам на ранней стадии конфликта, поскольку их можно запускать вне зоны действия ПВО противника, сводя к минимуму риски для американских самолетов и кораблей.
Как напоминает FT, в военной игре CSIS-MIT 2023 года участники в течение нескольких недель имитировали использование всего американского арсенала JASSM для потопления кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и нанесения ударов по китайским авиабазам.
Меня тревожит прежде всего то, что американские войска расходуют большое количество боеприпасов, которые необходимы для предотвращения нападения на Тайвань. Это подрывает сдерживающий фактор.
Газета обращает внимание на то, производственные мощности США ограничены и на пополнение арсеналов уйдут месяцы или годы. По данным издания, за первые шесть дней войны с Ираном американские военные выпустили 786 ракет JASSM и 319 ракет Tomahawk — это несколько лет их производства.
Большое количество крылатых ракет большой дальности проникающего действия будет иметь решающее значение во многих сценариях конфликта между США и Китаем.
Другой эксперт признался, что ни США, ни их союзники не ожидали, что в конфликте с Ираном, который не имеет никакого отношения к ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, будет истрачена значительная часть запасов, предназначенных для потенциальной крупной войны с Китаем. Еще в ноябре 2024 года командующий Индо-Тихоокеанскими силами США, адмирал Сэмюэл Папаро жаловался, что боеприпасы, расходуемые в других регионах мира, снижают боеготовность США против Китая.