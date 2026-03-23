Американист: завершится ли война в Иране после паузы Трампа

Заявление президента США Дональда Трампа о введении моратория на удары по энергообъектам Ирана в течение пяти дней после якобы успешных переговоров с представителями исламской республики не приведет к полному окончанию военных действий на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог-американист Павел Дубравский.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Политолог обратил внимание, что с иранской стороны нет подтверждения о контакте между странами и о том, что были достигнуты какие-то договоренности. Собеседник NEWS.ru отметил, что переговорный процесс может вестись скрыто через посредников из других стран региона, но свидетельства об этом отсутствуют.

«Это только слова Дональда Трампа. Более того, написанные в формате твита. Завтра он может спокойно сказать: “Давайте ударим”, — добавил Дубравский.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп сообщил о введении запрета для ВС США наносить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Он уточнил, что принял такое решение после продуктивных переговоров с Ираном.

Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан опроверг информацию о переговорах Тегерана и Вашингтона. Он предположил, что Трамп делает заявления о контактах двух стран, чтобы снизить цены на энергоносители и получить время для осуществления военных планов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше