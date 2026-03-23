Воронежский оператор по обращению с отходами заплатит штраф за свалку в центре Воронежа

Гора мусора образовалась на площадке многоэтажного дома на Пушкинской.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже в этом году отходы с контейнерных площадок вывозили с перебоями. По этой причине к весне на некоторых площадках образовались свалки бытового мусора.

— Горы мусора, периодически возникающие на контейнерных площадках Ленинского района — результат, в том числе, несвоевременного вывоза отходов компанией «Экотехнологии»., — рассказали в управе.

Такая ситуация вызывает многочисленные жалобы жителей и публикации в соцсетях. В связи с этим за колоссальное захламление контейнерной площадки во дворе многоэтажного дома на ул. Пушкинской, 45, на АО «Экотехнологии» наложат штраф. И таких инцидентов на территории Ленинского района выявили уже более 30, добавили в управе. В каждом случае региональному оператору назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.