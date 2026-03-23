Кабайло: Нижегородская область станет модульной площадкой для развития народных спортивных игр

Нижегородская область станет модульной площадкой для развития народных спортивных игр. Об этом в ходе заседания молодежного парламента 23 марта сообщил министр спорта региона Дмитрий Кабайло.
Среди национальных видов спорта получат свое развитие лапта, городки, таврели (русские шахматы), самбо, русский хоккей и гиревой спорт.
По словам Кабайло, на сегодняшний день минспорта уже определены базовые исконно русские виды спорта и разработана программа по их развитию в Нижегородской области.
«Исконно русские виды спорта играют важную роль в обществе. Они будут активно интегрированы в проведение масштабных спортивных фестивалей и событий», — отметил Дмитрий Кабайло.
Он подчеркнул, что сегодня этими видами спорта занимается достаточно большое количество нижегородцев: в лапту играют 1065 человек, самбо — 7314 человек, гиревой спорт — 3327 человек.
Кроме того, по словам Кабайло, в 2026 году пройдет фестиваль «Национальных видов спорта», участниками которого станут около 1000 человек.