В поселке Ясная Поляна на Ставрополье к сентябрю благоустроят парк

Там появятся площадки, пешеходные дорожки и новое освещение.

Парк по улице Спортивной в поселке Ясная Поляна Предгорного округа Ставропольского края благоустроят к 1 сентября, сообщили в правительстве региона. Работы выполнят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Специалисты подрядной организации обустроят площадки, пешеходные дорожки, сделают новое освещение, установят лавочки и проведут озеленение. Дополнительно запланировано создание автопарковки для удобства местных жителей.

«Мероприятия по благоустройству общественной территории в поселке Ясная Поляна по улице Спортивной проводятся согласно утвержденному дизайн-проекту, который прошел общественные обсуждения на сайте Предгорного муниципального округа», — отметил начальник управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации округа Сергей Яриков.

Благоустройство парковой зоны разделено на четыре этапа, сроком выполнения работ с 1 апреля по 1 сентября 2026 года. В настоящее время на объекте начаты подготовительные работы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.