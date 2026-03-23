В Севастополе с 30 марта вступают в силу новые правила продажи алкоголя

Соответствующий законопроект мы с группой депутатов внесли в Законодательное Собрание, он был поддержан парламентским корпусом. Работа над документом велась долго и тщательно: законопроект проходил детальную проработку совместно с депутатами с учетом обращений горожан.
Так, с конца марта запрещено продавать алкоголь в кафе и барах, расположенных в жилых домах, в ночное время — с 22:00 до 10 утра. Также устанавливаются четкие требования к таким заведениям: лицензия, площадь зала 50 кв м, не менее 30 посадочных мест, обслуживание персоналом в брендированной форме, отдельный вход и меры безопасности.
Вместе с тем, власти усиливают контроль за размещением точек продажи алкоголя рядом со школами, больницами, спортобъектами и другими важными учреждениями.
Сейчас муниципалитеты определяют границы территорий, где продажа алкоголя будет запрещена — эту работу планируют завершить до конца мая.
Ранее в ходе рейда, проведенного сотрудниками минпрома Крыма по так называемым «наливайкам» в Симферополе, были закрыты порядка 20 таких заведений. Объектам общепита запрещено продавать алкогольные напитки после 20:00 и до 10 утра.