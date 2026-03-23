Свыше 15 тысяч детей родилось в Воронежской области в 2025 году

За год рождаемость незначительно снизилась.

Появление на свет 15 493 детей зарегистрировали в Воронежской области с 2025 году. Такие цифры озвучила руководитель регионального управления ЗАГС Марина Севергина в областной Думе.

По сравнению с 2024 годом рождаемость снизилась, однако незначительно. Показатель уменьшился всего лишь на 2%.

Марина Севергина отметила, что в минувшем году активно развивалось предоставление услуг в электронном виде. Суперсервисом «Рождение ребенка» на портале «Госуслуги» воспользовались 45% семей, зарегистрировавших новорождённых. Благодаря ему можно подать одно электронное заявление и получить комплект документов на малыша. Они приходят в электронном виде в личный кабинет каждого из родителей.

Ранее в ЗАГСе рассказали, почему разводов в Воронежской области стало меньше.