Свыше 15 тысяч детей родилось в Воронежской области в 2025 году

Появление на свет 15 493 детей зарегистрировали в Воронежской области с 2025 году. Такие цифры озвучила руководитель регионального управления ЗАГС Марина Севергина в областной Думе.
По сравнению с 2024 годом рождаемость снизилась, однако незначительно. Показатель уменьшился всего лишь на 2%.
Марина Севергина отметила, что в минувшем году активно развивалось предоставление услуг в электронном виде. Суперсервисом «Рождение ребенка» на портале «Госуслуги» воспользовались 45% семей, зарегистрировавших новорождённых. Благодаря ему можно подать одно электронное заявление и получить комплект документов на малыша. Они приходят в электронном виде в личный кабинет каждого из родителей.
