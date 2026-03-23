В Самаре отменили финансирование капремонта трамваев из-за долгов ТТУ

Власти Самары решили не выделять финансирование на капитальный ремонт трамвайных вагонов из-за долгов ТТУ по коммунальным услугам. Программа предусматривает изменение финансирования на 2026 год с 150 тысяч рублей до нуля. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
«Денежные средства перераспределяются на избежания банкротства Трамвайно-троллейбусного управления. Сейчас у предприятия есть задолженность на 150 264,9 тысяч рублей по оплате налогов и сборов, электроэнергии и теплоэнергии», — говорится в документе.
Чиновники отмечают, что неоплата влечет за собой негативные финансовые последствия в виде применения штрафных санкций, а также риски ограничения подачи на предприятие электричества и тепла, это может повлечь сбои в транспортном обслуживании.
Так как Самара ожидает поставку новых трамваев власти считают целесообразным направить бюджетные средства сначала на погашение задолженности предприятия, а только потом по мере возможности — на проведение капремонта вагонов.