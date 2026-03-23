В Краснодаре перекроют Садовую с 24 марта из-за провала грунта

Автолюбителям предлагают объезд через Радищева и Колхозную.

Источник: пресс-службы администрации Краснодара

С 24 по 29 марта на улице Садовой ограничат движение от улицы Гражданской до улицы МОПРа. Коммунальщики устраняют проседание грунта глубиной 6 м и длиной 5 м на старом трубопроводе 1960-х годов (диаметр 1200 мм) у дома 221. Специалисты уже промывает трубы, снижает уровень стоков с помощью перекачки и укрепляет котлован — без перебоев в работе канализации. На улице Садовой оставят одну полосу от улицы МОПРа к Краевой больнице скорой помощи, объезд пустят по улицам Радищева и Колхозной. Параллельно в этом районе меняют весь коллектор.