Нижегородцев призвали к участию в формировании новой программы «Единой России»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал к участию в формировании новой народной программы «Единой России». Об этом он написал в своем телеграм-канале.
В рамках регионального отчетно-программного форума партии были подведены итоги программы, сформированной в 2021 году. За пять лет удалось повысить доступность медицинской помощи благодаря открытию новых фельдшерских пунктов, построить более 20 детсадов и 30 школ. Во многих социальных учреждениях был сделан капитальный ремонт, для сельских территорий закуплено около 400 школьных автобусов.
Глеб Никитин также отметил ощутимые изменения в сферах молодежной политики, добровольчества, поддержки молодых семей и ветеранов СВО. Представители партии уже приступили к формированию новой программы — в ее основу будут положены идеи граждан.
«Поделитесь своими предложениями, как можно улучшить разные сферы общественной жизни, не оставайтесь в стороне. Ваше мнение — это основа эффективных решений. Жители в Народной программе — полноценные участники», — призвал Глеб Никитин.
