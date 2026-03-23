Глеб Никитин поручил подготовить регион к сложному весеннему паводку

Подготовка к большой воде велась заблаговременно: еще в прошлом году специалисты провели дноуглубительные работы, расчистку русел рек и ремонт гидротехнических сооружений. В ходе заседания КЧС был утвержден детальный план реагирования на ЧС, связанных как с паводком, так и с предстоящим летним пожароопасным периодом. Контроль за ситуацией в наиболее уязвимых районах будет осуществляться межведомственной рабочей группой в круглосуточном режиме.