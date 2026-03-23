Глеб Никитин поручил подготовить регион к сложному весеннему паводку

Губернатор Глеб Никитин провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), посвященное подготовке к весеннему половодью и пожароопасному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Согласно прогнозам Гидрометцентра, из-за аномально снежной зимы паводок 2026 года ожидается выше среднемноголетних значений, что создает дополнительные риски для инфраструктуры региона.
По данным МЧС, в зоне возможного подтопления находятся 29 муниципальных образований, 18 низководных мостов и 21 участок автодорог. Для минимизации ущерба в области создана группировка сил, включающая более 18 тысяч человек и 4 тысячи единиц техники. На случай экстренной эвакуации подготовлено 150 пунктов временного размещения, а также необходимый транспорт и плавсредства. Глава региона поручил главам МСУ обеспечить своевременное информирование жителей и при необходимости передислоцировать пожарные подразделения.
Подготовка к большой воде велась заблаговременно: еще в прошлом году специалисты провели дноуглубительные работы, расчистку русел рек и ремонт гидротехнических сооружений. В ходе заседания КЧС был утвержден детальный план реагирования на ЧС, связанных как с паводком, так и с предстоящим летним пожароопасным периодом. Контроль за ситуацией в наиболее уязвимых районах будет осуществляться межведомственной рабочей группой в круглосуточном режиме.
Ранее нижегородцам напомнили правила безопасности в период паводков.