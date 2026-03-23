704 рейда за месяц: в Челябинске начали массово ловить «зайцев»

В общественном транспорте Челябинска прошли 704 рейда по проверке билетов.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске усилили контроль за оплатой проезда в общественном транспорте. Теперь пассажиров все чаще проверяют мобильные контролеры, которые работают на маршрутах в случайном порядке.

Как сообщили в «Службе организации движения», новая система начала действовать с февраля. За первый месяц контролеры провели 704 рейда — проверки проходили на разных маршрутах по всему городу.

Результаты оказались показательными: за это время удалось выявить значительное количество безбилетников. Общая сумма оплаченных штрафов и билетов оказалась сопоставима с зарплатой начинающего водителя автобуса.

В ведомстве напомнили, что оплата проезда напрямую влияет на развитие транспорта. Эти средства идут на закупку новых автобусов, топливо, ремонт и зарплаты сотрудников.

Пассажирам также напомнили простые правила: оплатить проезд нужно в течение одной остановки, при наличном расчёте лучше готовить деньги без сдачи, а билет необходимо сохранять до конца поездки.

В компании подчеркнули, что большинство горожан оплачивают проезд добросовестно, однако контроль будет только усиливаться.