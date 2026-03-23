Под Озерском фермер больше двух лет удерживал мужчину на ферме

Прокуратура Черняховска в Калининградской области признала законным возбуждение уголовного дела в отношении двух мужчин — 33-летнего жителя региона и его 55-летнего отца. Их подозревают в похищении человека, которое длилось с ноября 2023 года.
По версии следствия, обвиняемые принудительно вывезли 41-летнего жителя Черняховска на территорию фермы в Озерском районе. Там они удерживали мужчину против его воли, применяя насилие, чтобы он не сбежал, и заставляли выполнять работы.
В марте 2026 года потерпевшего, которому сейчас 43 года, обнаружили сотрудники регионального СУ СК и УФСБ России в ходе следственных действий.
С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу 33-летнего обвиняемого. Местонахождение второго фигуранта, его 55-летнего отца, пока не установлено. Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.