Путин подписал закон о бесплатной юридической помощи беженцам

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий беженцам и переселенцам право на бесплатную юридическую помощь.
Законом предоставляется право на получение бесплатной юрпомощи лицам, ходатайствующим о признании или признанным вынужденными переселенцами, беженцами либо получившим временное убежище в РФ, если они обращаются по вопросам, связанным с предоставлением мер соцподдержки, признанием их вынужденными переселенцами, беженцами, предоставлением временного убежища в РФ или приемом в гражданство РФ.
Законом также расширяются полномочия государственных юрбюро и адвокатов по представлению интересов указанных категорий граждан в суде, а также при рассмотрении споров, связанных с установлением фактов, имеющих юридическое значение, и восстановлением утраченных документов, необходимых для получения мер социальной поддержки, признания вынужденными переселенцами, беженцами, предоставления временного убежища на территории РФ или приема в ее гражданство.