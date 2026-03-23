В Гурьевске иномарка после столкновения вылетела на тротуар и сбила школьников

Двое 15-летних подростков и 37-летний мужчина пострадали в ДТП на пересечении Калининградского шоссе и улицы Советской в Гурьевске. Авария произошла 23 марта около 14:10.
По предварительным данным, столкнулись BMW и Kia. От удара одна из машин вылетела на тротуар, где в этот момент находились пешеходы. Все трое пострадавших госпитализированы.
На месте работает заместитель прокурора Гурьевского района Кристина Чернышова. Прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии и проверит, как соблюдались правила безопасности на этом участке.