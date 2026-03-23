В больнице № 5 Уфы открыли современный центр здоровья

Современный центр здоровья открыли на базе городской больницы № 5 Уфы в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.
В новом центре для пациентов будет доступно комплексное клинико-инструментальное обследование: антропометрия, офтальмотонометрия, электрокардиография, спирография, а также другие профилактические мероприятия и экспресс-анализы для определения общего холестерина и глюкозы в крови. На основании всех результатов врач-терапевт выдаст паспорт здоровья.
«На данный момент в республике функционируют 23 центра здоровья. С начала года в них обратились более 21 тысячи жителей. Почти 8 тысяч человек признаны здоровыми, у более чем 10 тысяч пациентов выявлены функциональные расстройства. 18 479 гражданам назначены индивидуальные планы по здоровому образу жизни, 6 714 направлены к специалистам для дальнейшего обследования и определения тактики лечения», — рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.