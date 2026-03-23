В больнице № 5 Уфы открыли современный центр здоровья

«На данный момент в республике функционируют 23 центра здоровья. С начала года в них обратились более 21 тысячи жителей. Почти 8 тысяч человек признаны здоровыми, у более чем 10 тысяч пациентов выявлены функциональные расстройства. 18 479 гражданам назначены индивидуальные планы по здоровому образу жизни, 6 714 направлены к специалистам для дальнейшего обследования и определения тактики лечения», — рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.