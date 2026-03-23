Что известно о пожаре на складе с ГСМ

«Горят ангары, бочки взрываются с соляркой или бензином, запах стоит ужасный!» — жалуются жители микрорайона Суворовского на окраине Ростова. Даже сюда, преодолев расстоянии почти 20 км, доли копоть и гарь.
Речь идёт о крупном пожаре, который вспыхнул на складе с горюче-смазочными материалами в Мясниковском районе. Громадный столб чёрного дыма видно даже из южной столицы. На месте ЧП работали почти 90 специалистов. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Грохот и дым.
О возгорании местные жители сообщили в соцсетях днём 23 марта примерно в 11:15. Яркие оранжевые вспышки, глухой грохот и гигантский столб дыма, видимый за десятки километров, очевидцы запечатлели камерами мобильных телефонов. На кадрах видно, как чёрная завеса буквально поглотила солнце, и среди бела дня стало темно, будто наступили сумерки.
Жители ближайших поселений и даже Ростова жаловались на неприятный запах дыма. В некоторых домовых чатах жильцы даже советовали друг другу надевать маски и без надобности не выходить на улицу.
«Запах ужасный, до сих пор чувствую. Очень много пожарных и скорая туда поехала», — написала в соцсетях местная жительница Юлия Х.
Пожарные действительно оперативно прибыли к месту ЧП. Изначально сообщалось, что пламя охватило три здания общей площадью одна тыс. кв. метров.
По словам специалистов, тушение осложняла высокая пожарная нагрузка. Была нешуточная угроза, что языки огня дотянутся и до соседних строений.
«На месте было обнаружено возгорание на производстве по изготовлению битума. Сейчас пожар локализован на площади тря тыс. кв. метров. От РСЧС на месте пожара работали 88 человек личного состава и 29 единиц техники, от МЧС — 57 человек личного состава и 18 единиц техники», — сообщил руководитель тушения пожара Андрей Батиров.
Это сообщение появилось в канале спасателей в 13:30. Спустя чуть более часа сотрудники экстренного ведомства смогли ликвидировать открытое горение.
«Проводится забор проб воздуха на предмет выявления концентрации вредных веществ», — проинформировали в экстренном ведомстве.
Позже возгорание удалось потушить полностью. На борьбу с огненной стихией у спасателей ушло почти пять часов.
Добавим, что прокуратура Ростовской области взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара на складе с горюче-смазочными материалами. На место происшествия выехал прокурор Мясниковского района Дмитрий Шлаев.
Взрыв на дороге.
Ежедневная статистика ГУ МЧС России по Ростовской области говорит сама за себя: с приходом тепла пожаров в регионе фиксируется больше. Но порой причиной бедствия становится не природа, а страшная случайность.
Так, например, случилось на выходных. Взрыв бензовоза спровоцировал чудовищное ДТП. Горючее рекой разлилось по асфальту, вспыхнув на площади 200 кв. метров.
Трагедия унесла три жизни. Трое пострадавших находятся в больнице: одному провели операцию, двое в состоянии средней тяжести. На месте ЧП всё было в копоти. От автомобилей остался только остов.