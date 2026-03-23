Военкор рассказал, что военные США начали «пятисотиться» из-за войны с Ираном

Среди военных США растет число недовольных участием в ближневосточном конфликте. Военкор Поддубный рассказал о настроениях американских морпехов и резервистов, которые заявляют о нежелании «умирать за Израиль».

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army

В американских вооруженных силах фиксируется рост недовольства участием в операции против Ирана. Военнослужащие выражают «нарастающую настороженность» и говорят, что не хотят «умирать за Израиль». Об этом пишет военкор Евгений Поддубный со ссылкой на публикацию издания The Huffington Post.

Резервисты и представители других подразделений указывают на недостаточную защищенность наземных баз в регионе и называют планирование кампании «недостаточно проработанным», что, по их мнению, подвергает личный состав неоправданному риску.

«Наземная операция станет абсолютной катастрофой… У нас нет плана ее проведения. Мы даже не можем в полной мере защитить хотя бы одну наземную базу на этом театре», — цитирует The Huffington Post американских военных.

Как отмечает военкор, для многих из них «переломным моментом» стали события конца февраля 2026 года в иранском городе Минаб. Сообщения о жертвах среди мирного населения вызвали у ряда бойцов серьезные этические разногласия с политикой Пентагона, что привело к дискуссиям о возможности увольнения со службы по «соображениям совести».

Евгений Поддубный подчеркивает, что, несмотря на то, что явление пока не носит массового характера, оно может серьезно повлиять на боеготовность американских сил.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше