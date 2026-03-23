В американских вооруженных силах фиксируется рост недовольства участием в операции против Ирана. Военнослужащие выражают «нарастающую настороженность» и говорят, что не хотят «умирать за Израиль». Об этом пишет военкор Евгений Поддубный со ссылкой на публикацию издания The Huffington Post.
Резервисты и представители других подразделений указывают на недостаточную защищенность наземных баз в регионе и называют планирование кампании «недостаточно проработанным», что, по их мнению, подвергает личный состав неоправданному риску.
«Наземная операция станет абсолютной катастрофой… У нас нет плана ее проведения. Мы даже не можем в полной мере защитить хотя бы одну наземную базу на этом театре», — цитирует The Huffington Post американских военных.
Как отмечает военкор, для многих из них «переломным моментом» стали события конца февраля 2026 года в иранском городе Минаб. Сообщения о жертвах среди мирного населения вызвали у ряда бойцов серьезные этические разногласия с политикой Пентагона, что привело к дискуссиям о возможности увольнения со службы по «соображениям совести».
Евгений Поддубный подчеркивает, что, несмотря на то, что явление пока не носит массового характера, оно может серьезно повлиять на боеготовность американских сил.