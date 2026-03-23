Нижегородский ветеран Давид Бергер отметил 100-летний юбилей

Участник ВОВ посвятил жизнь науке и семье после возвращения с фронта.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде отметили вековой юбилей ветерана Великой Отечественной войны Давида Ефимовича Бергера. Поздравить фронтовика пришли представители региональной власти и общественных организаций, прозвучали слова благодарности за его боевой и трудовой путь, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Давид Бергер ушёл на фронт в 1943 году. Он служил в 688-м стрелковом полку 103-й дивизии, где прошёл путь от рядового до младшего лейтенанта технической службы. Его военная биография завершилась лишь в 1951 году.

После Победы Давид Ефимович не оставил служения стране — работал техником-конструктором, участвовал в развитии отечественной науки и оборонной отрасли. Сегодня, несмотря на солидный возраст, он остаётся активным человеком: проводит время с внуками и правнуком, любит природу и рыбалку.

Юбиляру вручили подарки и ещё раз поблагодарили за стойкость, мужество и жизнь, ставшую частью большой истории страны.