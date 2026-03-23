100-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны Мария Решетникова

Жительнице Автозаводского района, труженице тыла, ветерану Великой Отечественной войны Марии Решетниковой исполнилось 100 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Мария Решетникова родилась в 1926 году в деревне Саревка Лысковского района Нижегородской области. С первых месяцев Великой Отечественной войны она работала в колхозе, на полях, рыла окопы, занималась погрузкой леса и торфа.
После войны, в конце 1947 года, Мария Решетникова вышла замуж и родила троих детей. Еще через несколько лет молодая семья переехала в Горький, где Мария устроилась на автомобильный завод станочницей, посвятив этому делу многие годы своей жизни.
За самоотверженный труд Мария Решетникова отмечена высокими наградами. Она имеет звание «Ударник коммунистического труда», награждена медалями «Ветеран труда», «За самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.», «Победитель социалистического соревнования 1975 года», «В память 800-летия Нижнего Новгорода», а также юбилейными медалями в честь Победы (от 50 до 80 лет).
По словам главы администрации Автозаводского района Александра Нагина, столетний юбилей — это целая эпоха, наполненная трудом на благо Родины, преданностью и беззаветной любовью к ней. Для жителей Автозаводского района Мария Решетникова является живой легендой. А ее самоотверженный труд в годы войны заслуживает глубочайшего уважения и бесконечной благодарности.
Юбилей Мария Решетникова отметила в кругу родных и близких — в свой сотый день рождения именинницу окружили четверо внуков и шестеро правнуков. Мария также с удовольствием делится историями из молодости. По ее мнению, современная молодежь должна знать историю своей семьи и страны, помнить, каким трудом досталась Победа, и никогда не забывать тех, кто восстанавливал мирную жизнь.
