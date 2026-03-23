100-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны Мария Решетникова

Юбилей Мария Решетникова отметила в кругу родных и близких — в свой сотый день рождения именинницу окружили четверо внуков и шестеро правнуков. Мария также с удовольствием делится историями из молодости. По ее мнению, современная молодежь должна знать историю своей семьи и страны, помнить, каким трудом досталась Победа, и никогда не забывать тех, кто восстанавливал мирную жизнь.