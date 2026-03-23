«Ночь театрального искусства» пройдет в Нижегородской области. Акция состоится 27 марта во Всемирный день театра и будет приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации.
В программе вечера открытые репетиции, показы премьерных спектаклей, путешествия за кулисы, брейн-ринги, выставки, концерты и даже дегустация чая.
Нижегородский театр кукол.
«Африка, где солнце светит ярко» (0+) на малой сцене театра. Спектакль подготовлен выпускниками Нижегородского театрального училища.
«Проделки хитрой лисы» (0+) в пространстве театрального музея. Спектакль подготовлен театром кукол «Страна чудес».
«Как старик трижды смерть обманул» (12+) на малой сцене.
Нижегородский театр драмы им. М. Горького.
Открытая репетиция спектакля «Вдовий пароход» (16+).
Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина.
В пространстве обновленного театрального буфета состоится «Чайная симфония: от Баха до русского самовара» (12+). В программе — «Кофе-кантата» И. С. Баха, романсы П. И. Чайковского, А. Е. Варламова, С. В. Рахманинова, показ фрагментов опер с бытовыми сценами и обработки народных песен, а также дегустация чая.
Центр театрального мастерства.
Профессиональные музыканты совместно с артистами государственных нижегородских театров покажут уникальный концерт, наполненный хорошо знакомой всем музыкой и любимыми песнями в авторской аранжировке. (12+).
Арзамасский театр драмы.
«Против кого дружим?» (0+);
Интерактивное мероприятие «Театральный экспромт» (0+) с играми, заданиями и творческими активностями;
«Чудесная башмачница» (12+).
Дзержинский театр кукол.
«Футбольные страсти или Как лев талисманом стал» (0+),
Творческая встреча с артистом-кукловодом театра Михаилом Лариным (0+).
Дзержинский театр драмы.
Командная интеллектуальная игра «Театральный код» (12+). Участники должны будут ответить на вопросы об истории театра, его знаковых именах и легендах, а также о наиболее известных спектаклях сцены.
Большеболдинский культурно-досуговый центр.
Народный театр представит постановку «Жись Африканыча» (18+) по повести Василия Белова «Привычное дело».
Нижегородский театр юного зрителя.
28 марта в фойе театра пройдет традиционный брейн-ринг (16+). Состав игроков уже набран, но у любителей интеллектуальных игр есть возможность понаблюдать за командами в качестве зрителей. Посмотреть полный список участников акции, а также зарегистрироваться на события можно на платформе акции. Количество участников мероприятий ограничено.