До 15 градусов тепла и дожди ждут волгоградцев в середине недели

Волгоград готовится к переменчивой погоде, которая затронет город и область. 24 марта ожидается облачная погода с прояснениями, а также осадки, которые постепенно сменятся потеплением, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на данные синоптиков.
В среду, 24 марта, днем в Волгограде пройдет дождь. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 6−11 м/с ночью, днем его порывы усилятся до 8−13 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0 до 2 градусов тепла, а днем поднимется до 6−8 градусов выше нуля. 25 марта столбик термометра покажет 11−13 градусов.
Что касается Волгоградской области, то в регионе будет облачно с прояснениями. В ночь на 24 марта существенных осадков не ожидается, но утром и днем в отдельных районах пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер северо-восточный — ночью 6−11 м/с, днем 8−13 м/с.
Температура воздуха в области: 24 марта ночью от −2 до 3 градусов тепла, при прояснении возможно похолодание до −5 градусов. Днем же воздух прогреется до 6−11 градусов. А вот 25 марта ночью столбик термометра покажет от 0 до 5 градусов тепла, днем же ожидается настоящее весеннее тепло — от 10 до 15 градусов выше нуля.