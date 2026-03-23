Рысь заметили около мусорных контейнеров на окраине Бора

Рысь заметили в районе контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов рядом с улицей Пихтовой на Бору. Обращений по указанному факту в адрес министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области не поступало, сообщили в пресс-службе минлесхоза.
Ранее информация об этом появилась в социальных сетях. По словам очевидцев, в районе площадки рысь видят не первый раз. Животное признаков агрессии ни разу не проявляло и самостоятельно уходило в лес.
«Предполагаемой причиной появления в населённом пункте может служить недостаток пищи в ранний весенний период. Сохранение устойчивого снежного покрова в конце марта существенно осложняет охотничью деятельность хищника, что вынуждает его искать альтернативные источники пропитания, например, пищевые отходы на контейнерных площадках», — рассказали в министерстве.
Специалисты будут наблюдать за данной территорией. При повторном обнаружении животного будет проведена комплексная оценка ситуации, в ходе которой будет принято решение о способе возвращения хищника в естественную среду обитания.
«В случае необходимости для осуществления данных мероприятий будут привлечены специалисты ветеринарной службы», — говорится в сообщении.
Кстати, напомним, недавно на Бору местные жители уже замечали, предположительно, рысь на улице Чайковского. Однако тогда специалисты никого не обнаружили, а в ходе изучения записей камер видеонаблюдения была зафиксирована только домашняя кошка.