Госдума рассмотрит законопроект о соцгарантиях для участников СВО

Госдума рассмотрит проект о соцгарантиях для участников СВО и их семей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Госдума во вторник, 24 марта, рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на усиление социальных гарантий для участников СВО и их семей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Государственная Дума на пленарном заседании 24 марта рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на усиление социальных гарантий для участников специальной военной операции, их семей. Соответствующее решение принято на заседании Совета», — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты парламента.

Он отметил, что Госдума продолжает законодательную работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей. «Принято 159 законов. Система норм постоянно совершенствуется исходя из потребностей бойцов и их родных», — добавил председатель ГД.

В сообщении отмечается, что в соответствии с изменениями, которые предлагается внести в Федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ», право на безвозмездный проезд от места жительства до госпиталя или иного места, где проходит лечение получивший ранение сотрудник Росгвардии, и обратно смогут получить два близких родственника — члена семьи бойца, а сейчас такая возможность уже есть у родных военнослужащих и добровольцев.

Подчеркивается, что среди авторов поправок — председатель ГД Володин.

