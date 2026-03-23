Госдума рассмотрит законопроект о соцгарантиях для участников СВО

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Госдума во вторник, 24 марта, рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на усиление социальных гарантий для участников СВО и их семей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Государственная Дума на пленарном заседании 24 марта рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на усиление социальных гарантий для участников специальной военной операции, их семей. Соответствующее решение принято на заседании Совета», — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты парламента.
Он отметил, что Госдума продолжает законодательную работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей. «Принято 159 законов. Система норм постоянно совершенствуется исходя из потребностей бойцов и их родных», — добавил председатель ГД.
В сообщении отмечается, что в соответствии с изменениями, которые предлагается внести в Федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ», право на безвозмездный проезд от места жительства до госпиталя или иного места, где проходит лечение получивший ранение сотрудник Росгвардии, и обратно смогут получить два близких родственника — члена семьи бойца, а сейчас такая возможность уже есть у родных военнослужащих и добровольцев.
Подчеркивается, что среди авторов поправок — председатель ГД Володин.