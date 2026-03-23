Госдума рассмотрит законопроект о соцгарантиях для участников СВО

В сообщении отмечается, что в соответствии с изменениями, которые предлагается внести в Федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ», право на безвозмездный проезд от места жительства до госпиталя или иного места, где проходит лечение получивший ранение сотрудник Росгвардии, и обратно смогут получить два близких родственника — члена семьи бойца, а сейчас такая возможность уже есть у родных военнослужащих и добровольцев.