Заявки нижегородцев о записи детей в 1 класс будут отправляться автоматически

Нижегородская область вошла в число пилотных регионов по автоматической отправке заявлений на зачисление детей в первый класс. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Родители могут заполнить черновик заявления для приема ребенка в школу уже сейчас и поставить специальную галочку, чтобы отправить документ автоматически на старте приемной кампании.
Нижегородцам не придется отслеживать дату начала приема в конкретную школу. Каждое образовательное учреждение назначает свое время для сдачи документов, однако это должно произойти не позднее 1 апреля. В школы по месту жительства заявления будут принимать до 30 июня, по желанию — с 6 июля по 5 сентября при наличии вакантных мест.
«1 апреля система автоматически отправит заявку в первый класс той школы, к которой прикреплён ваш дом по территориальному принципу. Если же родители хотят выбрать школу не по прописке, то эта процедура остаётся без изменений», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
В этом году нижегородские школы примут около 35 тысяч первоклассников.
