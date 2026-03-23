Камила Валиева вернулась. Где Липницкая, Сотникова и другие звёзды?

Одним из главных событий Кубка Первого канала по фигурному катанию стало возвращение на соревновательный лёд Камилы Валиевой. Пережив допинговую дисквалификацию, проблемы переходного возраста и смену тренерского штаба, Камила, как показал Кубок, осталась «чемпионкой зрительских сердец». А что стало с другими фигуристками, тоже ярко сверкнувшими в своё время на фигурнокатательном небосклоне и пропавшими «с радаров»? Сайт perm.aif.ru собрал информацию о некоторых из них.
Счастье любит тишину.
Юлию Липницкую до сих пор помнят как «девочку в красном пальто», ставшую на Олимпиаде в Сочи-2014 самой юной олимпийской чемпионкой в истории фигурного катания. Она выиграла золотую медаль в командных соревнованиях, когда ей было 15 лет и 249 дней.
Её называли уникальной. Она влюбила в себя весь мир. С победой её лично поздравил президент России Владимир Путин, а за созданный ею образ в программе «Список Шиндлера» поблагодарил в своём письме американский режиссёр Стивен Спилберг.
Но спустя всего три года Юля завершила спортивную карьеру. К этому привели и обострение старой травмы, и диагностированная анорексия (девушка даже лечилась от неё в Германии), и стремительное падение результатов. На постолимпийском чемпионате мира в Сайтаме она была второй, в финале Гран-при в Барселоне — пятой, на чемпионате России-2015 — только девятой. В конце 2015 года Липницкая сменила тренера: перешла от Этери Тутберидзе, с которой работала шесть лет, к Алексею Урманову. Однако, по большому счёту, это ничего не изменило.
Завершив карьеру, Юлия какое-то время комментировала фигурное катание на канале «Телеспорт». Кроме того, вместе с Еленой Ильиных, тоже олимпийской чемпионкой в команде, начала работать тренером в открытой ими «Академии чемпионов Ильиных — Липницкой». Не имея своего катка, звёздные фигуристки два года проводили мастер-классы в России и за рубежом. Но начавшаяся пандемия остановила их проект.
С декабря 2020 года Юлия Липницкая — тренер в Академии «Ангелы Плющенко». Её ученица Анна Ляшенко с нынешнего сезона выступает среди взрослых и уже заявила о себе серебром этапа Гран-при России.
Именно в «Ангелах» Юлия встретила и будущего мужа, тренера и хореографа Дмитрия Михайлова. Они вместе выступали в шоу Евгения Плющенко: она в роли Золушки, он — Принца. Уже тогда химия в паре была видна невооружённым глазом. Свадьба состоялась в июле 2024-го, а в сентябре родился их сын Арсений.
Для Юли это второй ребёнок: у неё есть пятилетняя дочь Каталина от отношений с фигуристом Владиславом Тарасенко, который осенью 2022 года был мобилизован на СВО. В отличие от большинства известных пар, Липницкая и Михайлов не афишируют свою семейную жизнь. Оба уверены, что счастье любит тишину.
Бизнес, шоу и брак с иностранцем.
Аделину Сотникову многие считали вундеркиндом. Ведь в 12 лет она уже стала чемпионкой России, повторив достижение своего тренера Елены Буяновой (Водорезовой), впервые ставшей чемпионкой СССР тоже в 12. А в 17 лет на Играх в Сочи Сотникова выиграла золотую олимпийскую медаль — первую в советско-российском женском одиночном катании за всю историю Олимпиад.
Следующий сезон Аделине пришлось пропустить из-за травмы ноги. Ещё чрез год на чемпионате страны она оказалась лишь шестой. Именно сезон 2015/2016 стал последним, когда фигуристка участвовала в соревнованиях. Потом главными событиями в её жизни были участие в проектах «Танцы со звёздами» и «Ледниковый период» (в «Ледниковом» в паре с актёром Александром Соколовским она одержала победу), переход от Елены Буяновой к Евгению Плющенко и возвращение к Буяновой, выступление в шоу Плющенко. И только в 2020 году, после операции на позвоночнике, Сотникова объявила наконец о завершении спортивной карьеры.
Через несколько месяцев в Москве открылась её школа фигурного катания Sotka School, где олимпийская чемпионка проводит мастер-классы и даёт уроки. Есть у неё и собственный салон красоты, который Аделина открыла сразу после Олимпиады в Сочи. Более того, стремясь расширить своё дело, в 2022 году она запустила бьюти-франшизу. Кроме того, продолжается её участие в ледовых шоу.
О личной жизни Аделины ходило немало слухов, но ни один из приписываемых ей романов не подтвердился. А в октябре 2022-го она неожиданно даже для её фанатов стала мамой, родив сына Адриана. В 2024-м родители малыша — российская фигуристка Аделина Сотникова и казахстанский теннисист Дмитрий Попко — поженились. Недавно у них появился второй ребёнок — дочка.
В новую жизнь — с Эйфелевой башни.
Говоря об Анне Погорилой, любители фигурного катания неизменно добавляют эпитет «эффектная». Притом что все российские фигуристки — красавицы, Аня выделялась какой-то особенной харизмой и чувственностью. Да и программы у ученицы Анны Царёвой были как на подбор: «Шахерезада», «Запах женщины», «Сюита Модильяни».
За три месяца до Олимпиады в Сочи Погорилая выиграла Кубок Китая, опередив чемпионку Европы Каролину Костнер и вице-чемпионку Аделину Сотникову. Но на Игры не попала, так как на чемпионате России-2014 оказалась только восьмой. И такие качели были в её спортивной биографии нередко.
Высшее достижение Анны Погорилой — бронза чемпионата мира-2016, завоёванная в 17 лет. Разумеется, она мечтала об Олимпиаде в Пхёнчхане. Однако нестабильность результатов и тяжёлая травма спины не позволили той мечте осуществиться. Олимпийский сезон 2017/2018 стал последним соревновательным сезоном для Анны, хотя объявление о завершении карьеры она не делала очень долго. А в одном из интервью даже обмолвилась, что, возможно, объявит об этом годам к сорока.
Это давало её болельщикам надежду на триумфальный камбэк любимой фигуристки и тогда, когда в 2018-м она вышла замуж. С Андреем Невским, выступавшим в танцах на льду за Латвию, Аня познакомилась ещё в 2015 году, на чемпионате мира в Шанхае. Обычный разговор в автобусе со временем перерос в романтические отношения. Через два года Андрей сделал ей предложение. И не где-нибудь, а в Париже, на Эйфелевой башне! Свадьба в кругу самых близких состоялась в ретро-клубе «Белый берег» в Подмосковье.
В декабре 2020 года у Погорилой и Невского родилась дочь Ева. В мае 2024-го у Евы появилась младшая сестрёнка. И лишь после этого Анна написала в своих соцсетях: «Вернуться после рождения двух детей будет прекрасным инфоповодом, но это очень сложно. Меня можно увидеть в шоу. К этому я готовлюсь, прихожу в форму. Я не объявляла о завершении формально, но… Возвращение — было бы неплохо. Но — нет».
Помимо участия в шоу Анна Погорилая вместе с мужем работает детским тренером по фигурному катанию. Она помогает ему ставить детям прыжки и пробует себя как хореограф.
Не сломили ни допинг-кейс, ни развод.
Вице-чемпионку мира среди юниоров Марию Сотскову называли русской Каролиной Костнер. А для самой Маши прославленная итальянка с её выдающимся скольжением, лёгкими прыжками и запоминающимися образами на льду была идеалом фигуристки.
В 2018-м, выдержав серьёзную конкуренцию на чемпионате России, 17-летняя Сотскова попала на Олимпийские игры — турнир, ради которого, по её убеждению, стоит жить. Главными примами там были Алина Загитова и Евгения Медведева, выигравшие золото и серебро Игр. А вот Мария заняла лишь восьмое место.
Позже она говорила, что Олимпиада разделила её жизнь на до и после. Не помог улучшить результаты выступлений и переход от Елены Буяновой к Светлане Соколовской, произошедший в следующем сезоне. Потеряв веру в успех, летом 2020 года Маша заявила о завершении спортивной карьеры.
Но за несколько месяцев до этого, когда официального заявления от неё ещё не было, к Марии прибыли допинг-офицеры РУСАДА, чтобы взять тест. И хотя девушка пыталась объяснить им, что фактически завершила карьеру, анализ пришлось сдать. В нём обнаружили запрещённый препарат фуросемид. Более того, у клиники, где, по словам спортсменки, она лечилась и ей выписали этот диуретик, не оказалось лицензии. В итоге за нарушение антидопинговых правил и подделку медицинских документов РУСАДА на 10 лет отстранило Сотскову от любой деятельности, связанной со спортом. То есть допинг-кейс ужаснее, чем у Камилы Валиевой.
Не повезло Марии и в браке с композитором и музыкальным продюсером Михаилом Омельчуком. Через полгода они развелись: «эмоции взяли верх», как написал в соцсетях Омельчук.
Сейчас Маша замужем за бизнесменом Максимом Богославским. У них уже двое детей: двухлетняя Вера и годовалый Луи. В отличие от большинства коллег, получающих образование в Российском университете спорта, Сотскова окончила балетмейстерский факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС). Работает в рекламном агентстве, но не теряет надежды по окончании дисквалификации (это будет в апреле 2030 года) вернуться в фигурное катание. Теперь уже в качестве хореографа-постановщика.
Миссия выполнима.
Трудолюбивая и яркая ученица Алексея Мишина Софья Самодурова на фоне более именитых Елизаветы Туктамышевой, Евгении Медведевой и Алины Загитовой часто оставалась в тени. Но в 2019 году ей выпал уникальный шанс стать первой, и она с блеском его использовала.
На чемпионате Европы, проходившем тогда в Минске, мало кто сомневался в победе олимпийской чемпионки Алины Загитовой. После короткой программы она действительно лидировала. Второй, чисто откатав свою «Миссия невыполнима», неожиданно для многих шла 16-летняя Самодурова. Однако в произвольной программе Алина показала лишь четвёртый результат и получила в итоге серебряную медаль. Ну, а Соня зажгла под музыку из «Бурлеска» и стала чемпионкой Европы, обойдя Загитову более чем на 15 баллов. Так что миссия оказалась очень даже выполнима!
В течение трёх следующих сезонов Софья оставалась в спорте, но значимых побед у неё больше не было. На российскую и мировую авансцену женского одиночного катания вышло первое поколение с элементами ультра-си — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная (знаменитое трио ТЩК), а за ними ещё более юные фигуристки. Весной 2022-го Самодурова, не желая никого обманывать, приняла решение завершить карьеру.
«Спорту я отдала всё, что только могла, и на большее уже вряд ли буду способна. Сначала хотела уехать к родителям в Казахстан, но Алексей Николаевич (Мишин. — прим. ред.) спустя несколько дней предложил мне место в тренерском штабе», — рассказывала она в интервью ФФККР.
Сегодня её ученица Агата Петрова — одна из лучших юниорок России. В этом сезоне она дважды брала бронзу на этапах юниорской серии Гран-при и вошла в шестёрку сильнейших на Первенстве России среди юниоров.
На недавнем шоу в Петербурге, посвящённом 85-летию Алексея Мишина, Софья Самодурова, поздравляя любимого учителя, назвала его своим талисманом и вторым папой. Ответил Профессор с присущей ему теплотой и лёгкой иронией: «Соня сама сейчас замечательный тренер, постановщик. В каждом великом спортсмене должна быть какая-то одна уникальная и редкая черта. И я тебе хочу сказать, что одна из движущих сил твоего таланта — твой ум».
Но вообще в ледовых шоу Софья практически не участвует: некогда. Хотя на предложение Марка Кондратюка подыграть ему в номере на прошлогоднем «Русском вызове» согласилась без раздумий. В этом мини-спектакле на музыку из балета Минкуса «Дон Кихот» Марк предстал в роли дирижёра, а Соня — балерины. По сюжету у балерины звонит телефон, спрятанный в пачке, и она неожиданно покидает сцену. Поэтому дирижёру приходится и управлять оркестром, и самому танцевать. Идея, юмор, эмоции, крутое фигурное катание — всё сложилось. И Кондратюк заслуженно выиграл тот турнир.
При этом победитель не забыл поблагодарить свою партнёршу: «Спасибо Соне Самодуровой, что согласилась поучаствовать и так филигранно исполнила роль балерины! Если бы не она, такого результата точно не было бы».