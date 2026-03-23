Какая погода будет на Красную горку в 2026 году Ростове?

Праздник Красная горка (в церковной традиции — Антипасха или Фомино воскресенье) в 2026 году выпадает на 19 апреля.
Праздник отмечается в первое воскресенье после Пасхи. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля.
У восточнославянских народов Красная горка отмечала приход весны: этот день сопровождался разжиганием костров, хороводами, смотринами невест. Эпитет «красная» в данном контексте употребляется в значении «прекрасная», а «горками» именовали возвышенные участки, где традиционно собирались люди для празднеств — именно там раньше всего сходил снег и просыхала земля.
После принятия христианства на Руси этот обычай обрёл новое духовное значение: дата празднования совпала с завершением Пасхальной недели, и народный праздник органично вплёлся в православный календарь, приблизившись по смыслу к светлому Воскресению Христову.
Альтернативное название — Фомино воскресенье — отсылает к евангельскому сюжету об апостоле Фоме. Согласно Писанию, он усомнился в воскрешении Иисуса, пока лично не увидел и не коснулся ран Спасителя. Это событие, произошедшее на восьмой день после Пасхи, и легло в основу церковного поминовения, которое в народной традиции слилось с древними весенними обрядами.