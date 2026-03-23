В Прикамье из-за ОРВИ закрыли на карантин 26 классов и 37 групп в детсадах

С 16 по 22 марта инфекциями заразились 13364 жителя края.

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей стал причиной для закрытия на карантин 26 классов в 13 школах и 37 групп в 32 детских садах в Пермском крае.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, с 16 по 22 марта инфекциями заразились 13364 жителя края. При этом на предыдущей неделе число заболевших равнялось 13260.

«Эпидемический порог не превышен», — говорят в ведомстве.

Сейчас среди заболевших преобладают вирусы гриппа, а также риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы.

Напомним, ранее в Перми скончался ребёнок, заболевший менингококковой инфекцией.