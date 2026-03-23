Депутат Воронежской гордумы организовал для юного пациента экскурсию в ВГУ

Познавательный поход на химический факультет госуниверситета устроили для десятилетнего Германа парламентарии — Андрей Бойко из городской думы и Сергей Талдыкин из областной.
Гера живет с бабушкой и дедушкой, так как его мама отправилась в зону спецоперации зарабатывать на лечение сына. Мальчик имеет онкологический диагноз. Позади уже несколько сложных хирургических операций, впереди — кропотливая борьба с болезнью и реабилитация. Но школьник не сдается и строит планы на будущее. Он мечтает стать химиком.
О судьбе мальчишки и его желании депутат Андрей Бойко узнал благодаря всероссийской акции «Елка желаний». Накануне Нового года ребята из семей социального риска делятся своими мечтами и «заказывают» подарки, которые им приобретают чиновники и парламентарии. Бойко снял шар с именем Геры, поздравил его с праздником, познакомился поближе и решил взять над парнем шефство, чтобы посильно помогать и в дальнейшем.
Ко дню рождения они с коллегой из облдумы решили подарить мальчику возможность почувствовать себя настоящим ученым. Они договорились с руководством Воронежского госуниверситета и устроили экскурсию на химфак. Сотрудники одной из кафедр рассказали мальчику много интересного и дали поработать с реактивами на научном оборудовании. Юный химик своими руками создал радугу в стеклянных колбах. В других лабораториях Гера увидел разноцветный огонь и реакцию вулканизации. По окончании экскурсии Бойко вручил ему подарок.
«Гера уже выбрал будущую профессию и сегодня получил в ней практический опыт, — сказал депутат. — У него есть настрой учиться, заниматься любимым предметом — химией, и это стремление обязательно положительно скажется на его выздоровлении. Со своей стороны мы следим за судьбой мальчика и оказываем необходимую помощь».