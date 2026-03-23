Губернатор утвердил кадровые изменения в правительстве Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил кадровые изменения в составе регионального правительства. Решения были озвучены на оперативном совещании.
Владимир Ревенко назначен первым заместителем главы региона. В его полномочия дополнительно переходит регулирование тарифов.
— Это логично: он курирует ЖКХ, строительство, архитектуру, территориальное развитие, вопросы жилищного и строительного надзоров. Впереди — масштабные и срочные проекты: водоснабжение в городах Гуково и Шахты, модернизация ТЭЦ 2. Важно выстроить плотное взаимодействие с федеральным центром и акционерами энергоснабжающих организаций, — пояснил Юрий Слюсарь.
Анна Касьяненко заняла пост заместителя губернатора, а также продолжит работу в должности министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Расширение полномочий министерства позволит более оперативно решать вопросы поддержки аграриев.
Дмитрий Шарков, ранее работавший в администрации Президента России, вернулся в регион на должность заместителя губернатора по вопросам региональной и муниципальной политики, социально-политических коммуникаций и молодежной политики.
Полномочия первого заместителя Алексея Господарева расширились. Теперь чиновник также курирует развитие информационной инфраструктуры и Минцифры.
